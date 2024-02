OM : Le clan Gasset lâche un premier avertissement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son quatrième entraîneur de la saison, l’OM a décidé de miser sur Jean-Louis Gasset, qui devrait officiellement débarquer ce mardi. Du côté de Marseille, on n’hésite pas à rappeler le passage du technicien de 70 ans à l’ASSE pour justifier ce choix, mais un ancien collaborateur temporise avant le début de cette collaboration.

Son arrivée n’est plus qu’une question de temps. Alors que Gennaro Gattuso n’a pas survécu au septième match consécutif de l’OM sans la moindre victoire, Jean-Louis Gasset a été choisi pour finir la saison sur le banc phocéen. L’entraîneur de 70 ans devrait officiellement s’engager ce mardi et découvrira rapidement le stade Vélodrome en tant que Marseillais, jeudi contre le Shakhtar Donetsk en barrage retour de Ligue Europa. Un choix assumé par l’OM malgré les doutes et l’incompréhension de nombreux supporters.

Le passage de Gasset à l’ASSE comme argument

« Nous devions agir rapidement pour trouver un nouvel entraîneur qui ait le courage d’entrer sur le champ de bataille », explique-t-on au sein de l’OM. Dans l’entourage du club, on rappelle également le passage concluant de Gasset à l’ASSE (2017-2019) selon La Provence pour justifier la décision de le nommer sur le banc, mais un ancien collaborateur tempère cet argument.

« Il a réussi à Sainté parce qu’il a choisi des joueurs qu’il connaissait »