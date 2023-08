OM : La mèche est vendue pour ce transfert surprise

Hugo Chirossel

En quête de renforts dans le secteur offensif, l’OM a été annoncé récemment sur la piste de Wilson Isidor. Si les dernières informations laissaient entendre que l’attaquant âgé de 22 ans n’était pas sur les tablettes des dirigeants marseillais, ce serait en réalité le cas. Cependant, le joueur du Lokomotiv Moscou est vu comme un pur attaquant par les Olympiens et il pourrait venir suppléer Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang.

Avec Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, l’OM s’est déjà bien renforcé offnsivement. Mais d’autres joueurs sont espérés par les dirigeants marseillais dans ce secteur de jeu. C’est le côté gauche qui est ciblé par l’Olympique de Marseille, poste auquel évolue régulièrement Azzedine Ounahi pour le moment. En ce sens, le nom de Wilson Isidor a été évoqué ces derniers jours.

L’OM est bien intéressé par Isidor

L'Équipe indiquait même qu’un accord contractuel avait été trouvé avec l’attaquant du Lokomotiv Moscou, sous contrat jusqu’en juin 2026. Une information démentie ce lundi par La Provence . D’après le quotidien régional, il n’existerait pas d’accord entre l’OM et Wilson Isidor, ni avec le club russe. Le journaliste Florent Germain en a dit un peu plus à ce sujet dans Rothen s’enflamme sur RMC . Selon ses informations, le joueur âgé de 22 ans est bel et bien sur les tablettes de l’OM, mais il n’est pas considéré comme un ailier gauche.

« Il intéresse l’OM, mais pour jouer éventuellement dans l’axe »