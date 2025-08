OM : La déclaration d’amour après son transfert

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille est en feu en cette première partie de mercato et compte, ce jeudi avec les arrivées de Pierrre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, pas moins de cinq recrues. Le Brésilien est la dernière en date et n’a pas manqué de partager son état d’esprit après son transfert à 35M€ bonus compris.

Ce jeudi, ce fut la fin d’un long feuilleton qui a tenu en haleine les supporters de l’OM. Pendant un certain temps, le dossier Igor Paixao a animé l’actualité mercato du club phocéen, sans un dénouement heureux jusqu’à cette semaine. Il fut même question d’un transfert de Feyenoord à Leeds pour l’ailier brésilien de 25 ans.

L’OM a dégoûté Leeds Un échec qui a eu l’effet d’un véritable choc émotionnel chez les dirigeants du club anglais si l’on se fie aux informations communiquées par The Athletic ces dernières heures. Et ce, grâce à la réussite de l’OM dans la course à la signature d’Igor Paixao. Un dénouement qui permet au principal intéressé d’être aux anges.