Mercato : Un joueur se met en grève pour signer à l'OM !

Après CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’OM souhaiterait encore recruter un nouveau défenseur central. Le club phocéen serait notamment sur la piste de Joël Ordoñez, qui évolue au Club Brugge. L’international équatorien souhaiterait d’ailleurs rejoindre Marseille cet été, et il aurait décidé de ne pas se rendre à l’entraînement afin de forcer son transfert.

Mine de rien, l’ OM est en train de se construire une très belle équipe pour la saison prochaine. Le club phocéen a déjà enregistré trois arrivées avec Medina , Gomes et Egan-Riley , mais ce n’est pas fini. Très prochainement, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang vont également signer à Marseille une fois leur visite médicale effectuée.

L’OM veut encore un renfort en défense centrale

Avec Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’OM a déjà grandement renforcé sa défense centrale, mais ce n’est pas terminé. D’après les informations de Foot Mercato, Pablo Longoria aimerait offrir un joueur de plus dans ce secteur à Roberto De Zerbi et Joël Ordoñez serait notamment dans les petits papiers du dirigeant marseillais. L’optimisme serait d’ailleurs de rigueur dans ce dossier.