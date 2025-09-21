OM : Insulté après son transfert, il répond cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier n’a, dans un premier temps, pas été très bien accueilli les supporters du Stade Rennais, qu’il a rejoint cet été en provenance de l’OM. Un choix que le milieu de terrain âgé de 30 ans, à qui Habib Beye a confié le brassard de capitaine, assume totalement.

Comme Quentin Merlin, Valentin Rongier a quitté l’OM pour rejoindre Rennes cet été, et cela n’a plus à de nombreux supporters, en raison de leur passé au FC Nantes. Des vieilles déclarations de second nommé avaient notamment refait surface, quand il qualifiait le Stade Rennais de « club ennemi » et qui n’a l’attirait « pas du tout », lui qui avait également été la cible de banderoles hostiles pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.

« Je l’assume complètement et je suis très content d’être ici » « J’ai toujours dit que je ne leur demandais pas forcément de comprendre ce choix, juste de l’accepter en fait », a confié Valentin Rongier, dans un entretien accordé à beIN SPORTS. « Parce que je me mets à la place des Nantais, c’est normal qu’ils grincent des dents quand ils voient un jeune qui était au centre de formation, qui a grandi, a porté le brassard de leur club, aller dans le club de la région, avec le derby, etc. Si j’ai fait ce choix, c’est que pour moi c’était le meilleur pour la suite de ma carrière et pour ma vie d’homme. Encore une fois, je l’assume complètement et je suis très content d’être ici. »