OM : Il vide son sac après son transfert

Arrivé à l’OM en provenance de l’AS Rome lors de l’été 2019, Pau Lopez était en concurrence avec Steve Mandanda pour sa première saison sous les couleurs marseillaises. Désormais seul numéro 1, le gardien espagnol de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, se sent bien à Marseille, que ce soit d’un point de vue sportif ou personnel.

Prêté à l'OM par l’AS Rome il y a bientôt deux ans, l’option d’achat de Pau Lopez, estimée à 12M€, a été levée automatiquement en janvier 2022. Le gardien espagnol devait disputer 20 rencontres pour être recruté définitivement par le club marseillais. Bien qu’il était en concurrence avec Steve Mandanda à son arrivée, Pau Lopez lui a souvent été préféré par Jorge Sampaoli la saison dernière, avant que la légende de l'OM ne s'en aille au Stade Rennais.

« Je me sens très, très bien ici »

Engagé jusqu’en juin 2026 avec l’OM, Pau Lopez se sent très bien à Marseille. « Déjà parce que je suis très content de ma saison. J’ai fait mieux que l’année dernière et puis, je me sens très, très bien ici. Je sens que le président, Javier (Ribalta) et le coach ont confiance en moi. Je me sens bien dans la ville, avec les fans. Depuis mon arrivée, j’ai une connexion particulière avec cette ville. L’an passé, pourtant, Mandanda était encore là et je savais que ce serait compliqué pour moi de jouer puisqu’il était numéro un », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à So Foot .

« Je profite de chaque moment ici »