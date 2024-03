OM : «Il part avec ses millions», Riolo répond cash sur un départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pablo Longoria a récemment évoqué le limogeage de Gennaro Gattuso, et le président de l'OM semblait affichait d'énormes regrets quant à la tournure de sa collaboration avec le technicien italien, remercié en février dernier. Mais de son côté, Daniel Riolo fait preuve de moins de sentiments et rappelle que Gattuso a quitté l'OM avec un gros chèque en poche.

Nommé au poste de l'entraîneur de l'OM en septembre dernier suite à la démission soudaine de Marcelino, Gennaro Gattuso n'aura finalement pas réussi à s'installer sur la durée au sein du club phocéen. Le technicien italien a finalement été limogé le 20 février dernier suite à une série de mauvais résultats à la tête de l'OM, mais ce départ a laissé un goût très amer à Pablo Longoria...

OM : Gasset viré, il le fait pleurer https://t.co/DcJaWZGd9e pic.twitter.com/0D6W8ecRvd — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

« L’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel »

Dans un entretien accordé ces derniers jours au média espagnol Relevo , le président de l'OM n'a pas dissimulé sa tristesse au sujet de cette séparation avec Gattuso : « Cela a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel. C’est une personne (Gattuso, ndlr) pleine de valeurs, c’est une personne qui partage avec moi la passion de ce sport. Cela m'a fait beaucoup de mal sur le plan personnel », affirme Pablo Longoria. Une émotion qui n'est pas forcément du goût de Daniel Riolo...

« Ça va, Gattuso n’est pas au RSA... »