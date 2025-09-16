OM : «Il a pleuré dans mon bureau», le transfert qui lui a brisé le cœur…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n’avait signé qu’une seule et unique saison à l’OM au moment où l’Arabie saoudite est venue toquer à la porte en lui faisant une proposition contractuelle qui ne se refusait pas. Un choix douloureux à prendre émotionnellement parlant pour Pierre-Emerick Aubameyang qui avait fini en larmes dans le bureau de Pablo Longoria. Le patron du club marseillais raconte.

30 buts en une seule saison, une épopée en Ligue Europa jusqu’au stade des demi-finales avec une élimination face à l’équipe qui allait remporter la compétitions. Voici le bilan de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM lors de l’exercice 2023-2024 avant son départ pour l’Arabie saoudite. Al-Qadsiah lui proposait un pont d’or qu’il n’a pas pu refuser.

«Le jour où nous nous sommes dit au revoir, il a fini par pleurer dans mon bureau» Cependant, son départ de l’Olympique de Marseille a profondément marqué Pierre-Emerick Aubameyang comme révélé par Pablo Longoria. « Le jour où nous nous sommes dit au revoir, il a fini par pleurer dans mon bureau. Nous avons signé une grande année. Je lui ai toujours dit que dès qu'il y aurait une possibilité de quitter l'Arabie saoudite, nous serions là ».