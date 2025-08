OM - Greenwood : Une offre surprise est tombée !

Cette saison, Mason Greenwood a fait le bonheur de l’OM. Le joueur de 23 ans a fini deuxième meilleur buteur du championnat derrière Ousmane Dembélé et il a permis à Marseille de se qualifier pour la Ligue des champions. Mais tout cela aurait pu ne pas arriver, car il y a un an l’Arabie saoudite avait tenté de le recruter.

L’OM peut remercier Greenwood

Si l’OM s’est qualifié en Ligue des champions, c’est avant tout grâce à certains joueurs. Au milieu de terrain, l’expérience d’Adrien Rabiot et de Pierre-Emile Hojbjerg a été très bénéfique pour les Marseillais, tout comme l’efficacité offensive de Mason Greenwood. L’Anglais a inscrit 22 buts et il a donc rapporté de nombreux points précieux à son équipe. Présent en conférence de presse en fin de saison dernière, l’attaquant ne cachait d’ailleurs pas sa joie à l’idée de disputer la C1 avec Marseille. « J'espère être ici l'an prochain pour jouer la Ligue des champions. Certains joueurs me disent que jouer ici la C1 est quelque chose de spécial. C’était une saison très positive. On a atteint tous nos objectifs, on s'est qualifiés en Ligue des champions. C'était une saison incroyable avec un coach et des joueurs de très haut niveau. »