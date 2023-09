OM : Gattuso lâche sa première punchline 

Thomas Bourseau

Pour combler le vide laissé par le départ de Marcelino la semaine dernière, l’OM a décidé de faire confiance à Gennaro Gattuso. L’entraîneur italien a déjà pris ses marques à Marseille et a lâché une grosse punchline à son vestiaire au sujet de l’investissement collectif requis pour évoluer sous ses ordres.

Gennaro Gattuso n’est finalement pas resté sur le carreau pendant plus d’un an. Ayant quitté, d’un commun accord, Valence en janvier dernier, le technicien italien a retrouvé un banc de touche, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de celui de l’OM. Champion du monde 2006 et joueur rugueux de nature, Gattuso a tenu des propos allant dans ce sens à ses joueurs.

Gattuso au vestiaire de l’OM : «On se bat ensemble jusqu’à la mort»

Au cours de son discours de présentation auprès de ses joueurs en guise de premier contact, Gennaro Gattuso n’est pas allé à l’encontre de sa nature combative qui a fait sa force pendant sa carrière de joueur. Gattuso veut « créer une famille, et que dans une famille, on se chamaille, on se soutient, on se dit les vérités, mais on se bat ensemble jusqu’à la mort ».

«Être des guerriers sur le terrain»