OM : En plein calvaire après son transfert, il annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Devenu la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM lors du mercato estival, Vitinha a connu des premiers mois extrêmement compliqués avec le club phocéen. Le jeune attaquant vit mal le fait d'être éloigné de sa famille mais il ne doute pas de ses capacités et compte bien ravir le public du Vélodrome la saison prochaine.

La frustration est le sentiment qui domine les supporters de l'OM sur cette deuxième partie de saison. Le club phocéen a tout raté alors qu'il y avait la place de faire quelque chose. Symbole de cette frustration, Vitinha soulève de grosses questions. Recruté pour 32M€ l'hiver dernier, un record, l'attaquant portugais n'a pas convaincu lorsqu'Igor Tudor lui faisait confiance. Le moral était très touché également pour Vitinha qui fond en larmes dès qu'il évoque la distance qui le sépare de sa famille. Mais l'ancien joueur de Braga ne baisse pas les bras et estime qu'il peut encore progresser.

«J’ai gagné en maturité et en personnalité»

« Pour être sincère, j’ai encore une grande marge de progression parce que j’ai commencé tard à Braga, j’avais 17-18 ans. De mes 18 à mes 23 ans, j’ai déjà bien avancé, bien évolué mais j’ai encore beaucoup de marge. Ce que je n’ai pas fait avant mes 17-18 ans, je peux encore le rattraper. Il n'y a pas énormément de différences entre le Vitinha que j’étais avant et celui d’aujourd’hui, comme personne. J’ai gagné en maturité et en personnalité mais il y a surtout une différence en tant que joueur. J’ai beaucoup changé, j’ai passé cinq ans et demi à Braga. C’est l’évolution d’un joueur qui rentre dans une équipe (Braga) à un bon joueur qui veut aujourd’hui continuer à s’améliorer », a confié Vitinha dans un entretien accordé au Parisien . Focus sur la prochaine saison pour l'attaquant qui s'est déjà fixé des objectifs avec l'OM.

«M’améliorer, aider mes coéquipiers et marquer des buts»