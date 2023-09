OM : En direct, Riolo déballe tout sur le changement d’entraîneur

Thomas Bourseau

Igor Tudor ne s’est pas éternisé à l’OM. Malgré un football total qui prônait l’attaque et le pressing constant, le technicien croate a pris la décision de plier bagage en fin de saison passée. Daniel Riolo a estimé sur les ondes de RMC que Tudor avait quelque peu été maltraité à Marseille, précipitant son départ de la cité phocéenne.

Il était arrivé en grande pompe et dans la foulée du départ de Jorge Sampaoli entre fin juin et début juillet 2022. Néanmoins, Igor Tudor n’aura tenu qu’une seule saison à l’OM. Non pas parce qu’il a été limogé par Pablo Longoria, mais plutôt de son propre chef, lui qui a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille en conférence de presse juste avant le dernier match de l’OM la saison dernière.

«Tudor a été maltraité à l’OM»

Occasionnellement pointé du doigt pour certains couacs de l’exercice précédent dont l’échec en Ligue des champions ou bien de « mauvais procès » selon les mots de Daniel Riolo, Igor Tudor aurait tout bonnement été « maltraité » à l’OM aux yeux de l’éditorialiste de RMC . « Tudor a été maltraité à l’OM. Après, il n’était pas bien à Marseille et n’avait pas vraiment envie de rester, mais avec son exigence et sa mentalité, je pense que ça colle à l’OM cette exigence, je l’aurais bien vu une saison de plus. On lui a fait de mauvais procès, la gestion de fin de match contre Tottenham par exemple ».

«Il n’était pas à l’aise dans la ville et n’était pas bien»