OM - Départ de Roberto De Zerbi : Menace confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le début de saison de l'OM soit très positif, Pierre Ménès a une nouvelle fois affiché ses doutes concernant le comportement de Roberto De Zerbi. L'ancien journaliste de Canal+ explique même qu'il n'exclut pas que ça finisse mal si jamais les résultats ne suivaient plus.

Malgré le début de saison plutôt convaincant de l'OM, Pierre Ménès continue d'avoir des doutes au sujet de Roberto De Zerbi. L'ancien journaliste de Canal+ pointe notamment du doigt l'attitude du technicien italien, au point qu'il doute pour l'avenir de De Zerbi sur le long terme.

Pierre Ménès doute toujours de Roberto De Zerbi « Je m'en fous de sa jeunesse et de ses origines. Aujourd'hui, le mec est entraîneur d'un grand club et il doit avoir un comportement qui va avec un grand club. J'ai voulu faire référence à sa dernière sortie où il remet sur le tapis l'affaire Rabiot. C'est totalement nul de faire ça. Rabiot, ça fait un mois qu'il est parti. On voit qu'il a été remplacé et plutôt très bien remplacé par l'OM », rappelle-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.