OM - De Zerbi : La grande histoire d'amour après un transfert !

En janvier dernier, suite à la vente d'Elye Wahi, l'OM s'était mis en quête d'un nouvel attaquant. C'est finalement à Rennes que le club phocéen a trouvé son bonheur avec Amine Gouiri. Auteur de belles performances à Marseille, l'Algérien a conquis Roberto De Zerbi, qui a eu le coup de foudre.

Malgré Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri est parti pour être le numéro 9 titulaire à l'OM. Il faut dire que l'Algérien a mérité sa place après ce qu'il a réalisé sous le maillot olympien suite à son arrivée en janvier dernier. Gouiri a mis tout le monde d'accord à Marseille, et ce n'est pas Roberto De Zerbi qui dira le contraire...

« Je suis amoureux, complètement amoureux de Gouiri » A l'occasion du documentaire de l'OM, Sans jamais rien lâcher, Roberto De Zerbi a dit tout le bien qu'il pensait d'Amine Gouiri. Amoureux de l'Algérien, l'entraîneur olympien a lâché : « C’est un joueur incroyable, je suis amoureux, complètement amoureux de Gouiri en tant que joueur ».