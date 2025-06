OM : De Zerbi change tout, transfert annoncé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’a déjà laissé entendre, Roberto De Zerbi compte repasser dans son système préférentiel la saison prochaine, en 4-2-3-1, après avoir utilisé un schéma à cinq défenseurs la majeure partie de sa première année à Marseille. Un changement qui pourrait provoquer le départ de Quentin Merlin, qui a eu vent des pistes de l’OM à son poste.

C’est un sujet qui est souvent revenu lors des conférences de presse de l’OM : le système. Adepte d’une « défense à quatre, des ailiers faux pied, un 10, une équipe qui génère beaucoup d’occasions », Roberto De Zerbi s’est adapté aux joueurs à sa disposition, qu’il a aligné dans une défense à cinq une grande partie de la saison.

Un désir exprimé de repasser en 4-2-3-1 « Si je devais rester ici l’an prochain, et si on amenait des joueurs qui s’adaptent à un 4-2-3-1, qui est mon système favori, je jouerais ainsi », expliquait l’entraîneur de l’OM au mois d’avril dernier. Il aura en revanche besoin de joueurs adaptés à ce système et c’est en ce sens que travaillent les dirigeants marseillais. Cela pourrait aussi pousser certains joueurs vers la sortie, comme Quentin Merlin.