OM : C’est officiel pour cet attaquant !

Comme attendu, Jonathan Rowe est officiellement un joueur de l’OM. Recruté l’été dernier, l’attaquant âgé de 22 ans avait été prêté avec obligation d’achat par Norwich City. Ce mardi, le club anglais a officialisé son départ dans un communiqué, comme le prévoyait l’accord avec l’Olympique de Marseille.

Norwich officialise le transfert de Rowe à l’OM

« Le prêt de Jonathan Rowe à Marseille va devenir permanent, suite à l'obligation d'achat prévue dans l'accord entre les deux clubs », a indiqué Norwich City. Une opération estimée à 16,5M€, 2M€ pour le prêt de Jonathan Rowe, auxquels s’ajoutent 14,5M€ d’indemnité de transfert. En 29 matchs disputés toutes compétitions confondues, l’Anglais a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives lors de sa première saison à l’OM.

« Cette saison est un peu décevante pour moi »

Après des entrées en jeu intéressantes en début de saison, Jonathan Rowe a peu à peu vu son temps de jeu diminuer drastiquement, avant de regagner la confiance de Roberto De Zerbi, qui l’a titularisé le week-end dernier lors de la victoire sur la pelouse du Havre (1-3). « Cette saison est un peu décevante pour moi, mais ce qui me rend heureux, c'est que je suis resté disponible pour chaque match. Ce club est vraiment formidable, j'adore jouer ici et on verra ce que nous réserve l’avenir », confiait Jonathan Rowe en conférence de presse à la veille de cette rencontre.