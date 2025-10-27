OM - Arabie Saoudite : Nouvelles offres annoncées !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison très réussi sur le plan statistique, Mason Greenwood ne laisserait personne indifférent sur le mercato. Un départ de l'OM l'été prochain ne serait pas à exclure, et l'Arabie Saoudite pourrait bien revenir à la charge lors du prochain mercato estival.

Après une première saison durant laquelle il a notamment été pointé du doigt par Roberto De Zerbi pour son implication défensive, malgré des statistiques plutôt intéressante, Mason Greenwood semble avoir évolué. Encore une fois buteur samedi soir à Lens, le numéro 10 de l'OM s'impose comme l'un des joueurs majeurs du club phocéen, ce qui ne laisse pas le marché indifférent.

L'Arabie Saoudite à fond sur Greenwood... Et selon les informations de TeamTalk, l'Arabie Saoudite serait notamment dans le coup pour recruter Mason Greenwood. Al-Hilal et Al-Nassr prépareraient des offres très importantes pour convaincre à la fois l'OM de lâcher son numéro 10, mais également le joueur, qui pourrait se voir offrir un pont d'or.