OM - Arabie Saoudite : Nouvelles offres annoncées !

Auteur d'un début de saison très réussi sur le plan statistique, Mason Greenwood ne laisserait personne indifférent sur le mercato. Un départ de l'OM l'été prochain ne serait pas à exclure, et l'Arabie Saoudite pourrait bien revenir à la charge lors du prochain mercato estival.
Après une première saison durant laquelle il a notamment été pointé du doigt par Roberto De Zerbi pour son implication défensive, malgré des statistiques plutôt intéressante, Mason Greenwood semble avoir évolué. Encore une fois buteur samedi soir à Lens, le numéro 10 de l'OM s'impose comme l'un des joueurs majeurs du club phocéen, ce qui ne laisse pas le marché indifférent.
L'Arabie Saoudite à fond sur Greenwood...
Et selon les informations de TeamTalk, l'Arabie Saoudite serait notamment dans le coup pour recruter Mason Greenwood. Al-Hilal et Al-Nassr prépareraient des offres très importantes pour convaincre à la fois l'OM de lâcher son numéro 10, mais également le joueur, qui pourrait se voir offrir un pont d'or.
... qui préfère reste en Europe
Cependant, le média anglais précise que Mason Greenwood préfère évidemment rester en Europe, où il suscite d'ailleurs l'intérêt de nombreux clubs dont Tottenham et West Ham en Premier League, ou encore le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid en Espagne. Enfin, l'Inter Milan serait également dans le coup pour recruter le numéro 10 de l'OM.