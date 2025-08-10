OM - Arabie Saoudite : Le mensonge est révélé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Mason Greenwood a été déclaré intransférable par l’OM, ça n’empêche pas les rumeurs d’apparaitre concernant l’Anglais en cette période de mercato. Ainsi, au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé d’un intérêt des Saoudiens d’Al-Nassr pour Greenwood et il a même été question d’un transfert à 100M€. Mais tout cela est-il vrai ? Pas forcément. Explications.

A quoi s’attendre pour l’avenir de Mason Greenwood ? Aujourd’hui à l’OM, l’Anglais a notamment été annoncé dans le viseur des Saoudiens. En effet, Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo, serait très intéressé par Greenwood. Au point de proposer une offre de 100M€ ? C’est ce qu’on a pu lire de différentes rumeurs. Mais voilà que derrière ces bruits de couloir, l’objectif pourrait être bien différent…

Une rumeur pour valoriser l’effectif de l’OM ? Sur Twitch, Thibaud Vézirian a réagi à ces rumeurs d’un intérêt des Saoudiens pour Mason Greenwood. C’est ainsi que le journaliste a confié : « Est-ce que la rumeur de la volonté d’Al-Nassr de prendre Greenwood, ce n’est pas juste aussi valoriser cet effectif de l’OM ? Parce que ça fait bien de laisser planer ces doutes là et ces références dans les rumeurs mercato ».