OM - Arabie Saoudite : Le mensonge est révélé ?

Alors que Mason Greenwood a été déclaré intransférable par l’OM, ça n’empêche pas les rumeurs d’apparaitre concernant l’Anglais en cette période de mercato. Ainsi, au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé d’un intérêt des Saoudiens d’Al-Nassr pour Greenwood et il a même été question d’un transfert à 100M€. Mais tout cela est-il vrai ? Pas forcément. Explications.
A quoi s’attendre pour l’avenir de Mason Greenwood ? Aujourd’hui à l’OM, l’Anglais a notamment été annoncé dans le viseur des Saoudiens. En effet, Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo, serait très intéressé par Greenwood. Au point de proposer une offre de 100M€ ? C’est ce qu’on a pu lire de différentes rumeurs. Mais voilà que derrière ces bruits de couloir, l’objectif pourrait être bien différent…
Une rumeur pour valoriser l’effectif de l’OM ?
Sur Twitch, Thibaud Vézirian a réagi à ces rumeurs d’un intérêt des Saoudiens pour Mason Greenwood. C’est ainsi que le journaliste a confié : « Est-ce que la rumeur de la volonté d’Al-Nassr de prendre Greenwood, ce n’est pas juste aussi valoriser cet effectif de l’OM ? Parce que ça fait bien de laisser planer ces doutes là et ces références dans les rumeurs mercato ».
« Ce sont de très bons coups de communication »
« Ça montre de l’extérieur que l’OM a un joueur à 80-100M€, ça valorise un effectif, ça donne de la valeur au club d’entendre parler de ça sur le mercato. Ça gonfle les égos aussi. Alors que s’il y avait 0 offre sur Greenwood, l’un de tes meilleurs joueurs, ce n’est pas valorisant. Ce sont de très bons coups de communication », a-t-il poursuivi.