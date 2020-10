Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Adil Rami fier d'avoir laissé une trace à l'OM...

Publié le 20 octobre 2020 à 1h30 par A.D.

Avant son licenciement, Adil Rami avait disputé deux saisons à l'OM. Interrogé sur son passage dans le club phocéen, le défenseur central de 34 ans a affiché une grande fierté.

Après le FC Séville, Adil Rami s'est engagé en faveur de l'OM en juillet 2017. Auteur de performances en dents de scie, le champion du monde français a été licencié à la fin de sa deuxième saison sous les couleurs phocéennes pour faute grave. Désormais à Boavista, Adil Rami est revenu sur son passage à l'OM lors d'un entretien accordé à La Provence ce lundi. Comme il l'a confié, il est fier d'avoir pu disputer une finale de Ligue Europa avec l'écurie olympienne

«Je suis fier d'avoir emmené cette équipe en finale de la Ligue Europa »