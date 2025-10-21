OM - 96M€ : La grosse annonce de Pavard !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à son habitude, l'OM n'a chômé durant le mercato estival, recrutant pas moins de 12 joueurs : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Au total, ce sont 96M€ qui ont été investis et Benjamin Pavard valide largement.

Pavard s'enflamme pour le mercato de l'OM « Sincèrement, sur le terrain, je m’attendais à ce niveau. Car je suis un passionné de foot et je regarde beaucoup de matches. Vous pouvez même demander à ma femme. Parfois, elle me dit « éteint la télé » (sourire) parce que je regarde tous les championnats, ça peut être de Ligue 2 française au National. Du coup, elle me dit "il faut passer un peu de moment ensemble". Je dis "OK bébé". Non, je suis un vrai passionné. Et sur le terrain, quand j’ai vu le recrutement, je me suis dit, c’est très intéressant », assure-t-il dans une interview accordée à Ici Provence, avant de poursuivre.