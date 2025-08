OM - 70M€ : Un transfert historique à venir ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très actif depuis le début du mercato estival, l’OM a récemment bouclé l’arrivée d’Igor Paxaio qui débarque pour un montant record (35M€). Pierre Ménès estime qu’il s’agit d’un gros risque financier, mais que l’attaquant brésilien pourrait néanmoins rapporter le double sur le marché dans un an s’il venait à flamber cette saison à l’OM.

L’OM a-t-il déniché la pépite de l’année avec la signature d’Igor Paxaio (25 ans), fraîchement arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 35M€ (bonus compris) alors qu’il était ardemment courtisé sur le marché des transferts ? L’attaquant brésilien représente quoiqu’il en soit un lourd investissement sur le plan financier, et Pierre Ménès s’est exprimé sur la politique de l’OM dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Optimiste » sur le mercato de l’OM « Cette année, l’OM s’est renforcé, mais forcément dans toutes les zones du terrain (…) mais le recrutement permet, en tout cas à l’heure où on se parle, d’être extrêmement optimiste », estime Pierre Ménès, qui évoque ensuite plus précisément le cas Igor Paxaio en anticipant une éventuelle revente historique de 70M€ dans un an pour l’attaquant brésilien s’il parvient à flamber à l’OM.