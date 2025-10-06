OM - 23M€ : Le gros coup de De Zerbi est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, l’OM a flambé pour renforcer son secteur défensif avec notamment l’arrivée de Nayef Aguerd pour 23M€ en provenance de West Ham. Et l’international marocain confirme l’importance de Roberto De Zerbi dans ses débuts réussis à Marseille.

Après la victoire contre l’Ajax Amsterdam, Medhi Benatia révélait que c’est Roberto De Zerbi qui a réclamé le transfert de Nayef Aguerd : « Ce n’est pas que grâce à moi qu’il est là. La vérité, c’est le coach qui le voulait ! Aux États-Unis, quand le coach l’a vu, il a dit : "On arrête tout, je veux Nayef Aguerd". » Et alors que l’OM a dominé le FC Metz samedi soir (3-0), Nayef Aguerd confirme que ses débuts réussis sont dus à Roberto De Zerbi.

Aguerd confirme l'importance de De Zerbi « Franchement, c’est lié au style de jeu du coach, tout le mérite lui revient. Sa philosophie me correspond : j’aime jouer haut, presser, dominer le jeu. C’est aussi pour cela que je suis venu. Autour de moi, il y a des joueurs expérimentés, comme Balerdi ou Pavard. C’est plus facile de s’intégrer quand on évolue avec autant de qualité », confie-t-il en zone mixte avant de poursuivre.