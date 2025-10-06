OM - 23M€ : Le gros coup de De Zerbi est confirmé !

Dans les dernières heures du mercato, l’OM a flambé pour renforcer son secteur défensif avec notamment l’arrivée de Nayef Aguerd pour 23M€ en provenance de West Ham. Et l’international marocain confirme l’importance de Roberto De Zerbi dans ses débuts réussis à Marseille.
Après la victoire contre l’Ajax Amsterdam, Medhi Benatia révélait que c’est Roberto De Zerbi qui a réclamé le transfert de Nayef Aguerd : « Ce n’est pas que grâce à moi qu’il est là. La vérité, c’est le coach qui le voulait ! Aux États-Unis, quand le coach l’a vu, il a dit : "On arrête tout, je veux Nayef Aguerd". » Et alors que l’OM a dominé le FC Metz samedi soir (3-0), Nayef Aguerd confirme que ses débuts réussis sont dus à Roberto De Zerbi.
Aguerd confirme l'importance de De Zerbi
« Franchement, c’est lié au style de jeu du coach, tout le mérite lui revient. Sa philosophie me correspond : j’aime jouer haut, presser, dominer le jeu. C’est aussi pour cela que je suis venu. Autour de moi, il y a des joueurs expérimentés, comme Balerdi ou Pavard. C’est plus facile de s’intégrer quand on évolue avec autant de qualité », confie-t-il en zone mixte avant de poursuivre.
«Je voudrais aussi remercier le club»
« Je voudrais aussi remercier le club, car ils m’ont beaucoup aidé à m’adapter. Les joueurs, le coach, Medhi, que je connais depuis longtemps, ont tous facilité mon intégration. Concernant le match, c’était très difficile. L’entraîneur nous avait prévenus, c’était peut-être l’un des plus compliqués de ces dernières semaines. Mais nous avons su réagir et je suis très heureux pour les joueurs qui ont marqué », ajoute Nayef Aguerd.