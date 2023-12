OL : Une option inattendue pour oublier Grosso ?

Axel Cornic

Après seulement sept match sur le banc, Fabio Grosso n’est plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais et a été remplacé par Pierre sage, qui dirigera l’équipe ce samedi face au RC Lens. Il devrait assurer l’intérim le temps qu’un véritable successeur à l’Italien soit trouvé, avec notamment un retour de Bruno Genesio qui est évoqué ces dernières heures.

Qui va être le troisième entraîneur de la saison à l’OL ? Après Laurent Blanc et Fabio Grosso, les propriétaires lyonnais cherchent un nouveau coach pour relancer une équipe bonne dernière de Ligue 1. Plusieurs noms sont évoqués, avec un favori qui semble déjà se détacher.

Genesio aimerait revenir, mais l’OL pense à Still

A peine débarqué par le Stade Rennais, Bruno Genesio pourrait en effet rebondir du côté de l’OL, club auquel il est très attaché et qu’il a déjà entraîne par le passé. Mais La Dernière Heure parle également d’un intérêt prononcé pour Will Still, qui réalise d’excellentes choses au Stade de Reims depuis la saison dernière.

Pierre Sage pourrait rester