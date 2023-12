OL : Un gros coup en Ligue 1 pour oublier Grosso ?

Thibault Morlain

Entre l’OL et Fabio Grosso, c’est déjà terminé. Ce jeudi, les Gones ont officialisé le départ de l’entraîneur italien et c’est Pierre Sage qui va assurer l’intérim à Lyon. Reste donc à savoir qui sera nommé à l’OL pour tenter d’inverser la tendance. Plusieurs noms circulent sur les bords du Rhône, dont un possible joli coup en Ligue 1.

Le couperet est tombé pour Fabio Grosso, remercié ce jeudi par l’OL. Désormais, c’est Pierre Sage qui sera sur le banc lyonnais, lui qui va assurer l’intérim pendant quelques matchs. De quoi donner un peu de temps à la direction de l’OL pour trouver un nouvel entraîneur. Et dans cette quête, les pistes se multiplient…



L’OL pense à Will Still

A la recherche de son nouvel entraîneur, l'OL pourrait trouver son bonheur… à Reims. En effet, selon les informations de La Dernière Heure , Will Still serait placé très haut dans la short-list des dirigeants lyonnais. Mais il faudra pour cela convaincre la direction de Reims, qui ne compte pas se séparer de Still, auteur de très belles performances depuis son arrivée sur le banc champenois.

Genesio de retour à Lyon ?