OL - Transferts de stars : Paulo Fonseca confirme !

Pierrick Levallet

Cet été, l’OL a perdu un bon nombre de ses stars pour stabiliser sa situation financière. Des joueurs comme Alexandre Lacazette ou encore Rayan Cherki ont quitté le navire. Mais si l’effectif lyonnais est moins large que la saison passée, Paulo Fonseca continue d’affirmer que son équipe est plus forte maintenant.

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Le club rhodanien a perdu plusieurs des stars de son équipe afin de rééquilibrer la balance sur le plan financier. La formation lyonnaise s’est ainsi séparée de joueurs comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou encore Thiago Almada. Mais malgré cette grosse vague de départs, Paulo Fonseca continue d’affirmer que son équipe est meilleure maintenant. Et il n’a pas manqué de confirmer son point de vue.

«Nous sommes plus forts» « Je pense que la capacité de l’équipe à jouer ensemble dans tous les moments fait que nous sommes plus forts. Nous n’avons pas la qualité individuelle de joueurs comme Cherki, Thiago ou Lacazette, mais nous avons la capacité d’être une véritable équipe, de travailler simplement. Je pense que cette équipe est plus responsable tactiquement » a confié l’entraîneur de l’OL en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse de Brest.