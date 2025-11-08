OL : L'incroyable coup de poker avec Tony Parker !

Il y a cinq ans, une pépite du centre de formation de l'OL filait entre les doigts du club rhodanien. En effet, Pierre Kalulu fermait le chapitre lyonnais de sa carrière pour filer à l'italienne à Milan puis à la Juventus. Un départ que Tony Parker a tenté d'avorter au dernier moment.
Pierre Kalulu a passé 10 saisons à l'OL. Entre ses 10 et 20 ans, le défenseur de 25 ans devenu international français a quitté son club de cœur pour rejoindre l'AC Milan. Et alors qu'il avait des étoiles dans les yeux pendant sa jeunesse avec les stars de l'Olympique Lyonnais, Kalulu a pris la décision de tourner le dos à son club formateur pour traverser les Alpes et rejoindre la Lombardie.
«Je n'ai jamais signé pro là-bas»
Au cours d'une interview avec L'Equipe et France Football, Pierre Kalulu est passé aux aveux au moment d'évoquer son choix de ne pas signer son premier contrat professionnel à l'OL. « On marquait, on se replaçait, presque sans célébrer. J'adorais Juninho, (Sidney) Govou et Cris, je les regardais avec de grands yeux. Et pourtant, je n'ai jamais signé pro là-bas. Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai eu l'intime conviction que j'aurais plus de chance avec l'AC Milan (en 2020) ».
«Tony Parker m'a appelé pour tenter de me convaincre de rester»
Ex-président de l'OL, Jean-Michel Aulas voyait un jeune talent de l'académie lui échapper. Dès lors, Tony Parker en sa qualité de président de l'ASVEL, s'est immiscé dans le dossier Pierre Kalulu afin de l'inciter à revenir sur sa décision... en vain. « Juste après ma décision, Tony Parker m'a appelé pour tenter de me convaincre de rester. Quand quelqu'un qui t'a inspiré toute ta jeunesse te contacte, ça te fait forcément cogiter. Ça n'a pas été simple ».