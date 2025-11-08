OL : L'incroyable coup de poker avec Tony Parker !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a cinq ans, une pépite du centre de formation de l'OL filait entre les doigts du club rhodanien. En effet, Pierre Kalulu fermait le chapitre lyonnais de sa carrière pour filer à l'italienne à Milan puis à la Juventus. Un départ que Tony Parker a tenté d'avorter au dernier moment.

Pierre Kalulu a passé 10 saisons à l'OL. Entre ses 10 et 20 ans, le défenseur de 25 ans devenu international français a quitté son club de cœur pour rejoindre l'AC Milan. Et alors qu'il avait des étoiles dans les yeux pendant sa jeunesse avec les stars de l'Olympique Lyonnais, Kalulu a pris la décision de tourner le dos à son club formateur pour traverser les Alpes et rejoindre la Lombardie.

«Je n'ai jamais signé pro là-bas» Au cours d'une interview avec L'Equipe et France Football, Pierre Kalulu est passé aux aveux au moment d'évoquer son choix de ne pas signer son premier contrat professionnel à l'OL. « On marquait, on se replaçait, presque sans célébrer. J'adorais Juninho, (Sidney) Govou et Cris, je les regardais avec de grands yeux. Et pourtant, je n'ai jamais signé pro là-bas. Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai eu l'intime conviction que j'aurais plus de chance avec l'AC Milan (en 2020) ».