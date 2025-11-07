Transfert à l'OL : Le coup de fil surprise... de Tony Parker !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défenseur de 25 ans, Pierre Kalulu évolue pleinement à la Juventus de Turin depuis l'été dernier. Le joueur formé à l'OL a vite quitté le club en 2020 pour signer au Milan AC, une opportunité qu'il a saisie malgré les appels de phare de certains personnalités. Tony Parker a même joué un rôle dans ce dossier, en vain.

Ces dernières années, Pierre Kalulu a réussi à se faire une place au Milan AC. Le défenseur central a fini par signer à la Juventus cet été et a acquis une belle expérience. Formé à l'OL, il aurait pu continuer son aventure au niveau professionnel avec le club. Tony Parker a même été dans la boucle pour tenter de le convaincre de rester.

Kalulu a quitté l'OL, un gros crève-cœur Alors que la saison 2020 a été perturbée par la pandémie mondiale de Covid-19, Pierre Kalulu finit par signer son premier contrat professionnel à l'AC Milan, quittant ainsi la réserve de l'OL. Malgré son attachement pour le club du Rhône, il n'a plus quitté l'Italie depuis. « On marquait, on se replaçait, presque sans célébrer. J'adorais Juninho, (Sidney) Govou et Cris, je les regardais avec de grands yeux. Et pourtant, je n'ai jamais signé pro là-bas. Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai eu l'intime conviction que j'aurais plus de chance avec l'AC Milan (en 2020) » révèle-t-il à L'Equipe et France Football.