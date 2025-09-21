OL : Le transfert de dernière minute qui change tout !

Pierrick Levallet

Après avoir vécu un été particulièrement mouvementé, notamment avec le départ de certains de ses meilleurs éléments comme Georges Mikautadze, l’OL a recruté un nouvel attaquant dans les ultimes heures du mercato. Le club rhodanien a mis la main sur Martin Satriano. Et au sein de l’effectif de Paulo Fonseca, on estime que son arrivée change pas mal de choses.

L’été a été particulièrement mouvementé du côté de l’OL. Dans le rouge sur le plan économique et un temps menacé pas une rétrogradation en Ligue 2, le club rhodanien a été contraint de vendre certains de ses meilleurs éléments afin d’alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses. Les Lyonnais ont notamment vendu Georges Mikautadze à Villarreal, poussant la direction à recruter un autre numéro 9 dans les ultimes heures du mercato.

L'OL a recruté Martin Satriano au dernier moment L’OL s’est ainsi attaché les services de Martin Satriano. L’attaquant uruguayen est arrivé en prêt payant (1M€) assorti d’une option d’achat de 5M€, auxquels pourront s’ajouter 1M€ de bonus, en provenance du RC Lens. Le joueur de 24 ans a d’ailleurs fait ses débuts ce vendredi contre le SCO Angers. Et Malick Fofana a avoué que son arrivée avait changé pas mal de choses dans le jeu de l’OL.