OL : La révolution freinée par un ancien de l’OM ?

Axel Cornic

Après seulement sept matchs, Fabio Grosso a été débarqué par l’Olympique Lyonnais, qui végète à al dernière place de la Ligue 1. Pierre Sage assure l’intérim pour le moment, mais John Textor chercher un véritable successeur à l’Italien avec notamment le nom de Jorge Sampaoli, ancien coach de l’OM, qui est évoqué depuis quelques heures.

La crise est totale à l’OL, où Fabio Grosso n’a pas su faire mieux que Laurent Blanc. Viré quelques semaines seulement après son arrivée, l’Italien laisse un grand vide à combler, avec John Textor qui ratisse le marché pour trouver un troisième entraîneur à son équipe cette saison.

L’OL cherche encore un nouvel entraîneur

Plusieurs noms sont évoqués et la piste la plus commentée mène vers un retour aux sources de Bruno Genesio, récemment débarqué par le Stade Rennais. Mais l’OL lorgnerait également Will Still la grande révélation de la saison dernière, qui réalise d’excellentes choses au Stade de Reims.

Tudor pas chaud, Sampaoli non plus