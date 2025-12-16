OL : La presse espagnole annonce le transfert parfait !

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, l’OL devrait accueillir un nouvel attaquant de pointe cet hiver. Le club rhodanien devrait obtenir le prêt d’Endrick. Le Real Madrid verrait son départ d’un plutôt bon œil. Les dirigeants lyonnais, eux, estimeraient l’international auriverde comme le joueur idéal pour la pointe de l’attaque de Paulo Fonseca.

L’OL devrait être plutôt actif cet hiver sur le mercato. Le club rhodanien aurait conscience des limites de son effectif et entendrait donc offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais aimeraient notamment recruter un nouvel attaquant de pointe. Et dans cette optique, les Gones auraient jeté leur dévolu sur Endrick.

L'OL va accueillir Endrick cet hiver Comme le rapporte MARCA, l’OL serait dans une position privilégiée pour obtenir le prêt du Brésilien en janvier. Le Real Madrid serait favorable à cette idée, et pousserait même pour que l’international auriverde récupère du temps de jeu et continue à progresser. Les pensionnaires de la Ligue 1, apprécieraient son potentiel.