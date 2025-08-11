Officiel : Un transfert «exceptionnel» est annoncé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de très longues semaines de discussions, le PSG a finalement obtenu le transfert de Lucas Chevalier pour environ 55M€, bonus compris. Le portier du LOSC n'a quant à lui jamais douté concernant son choix de signer à Paris. Le remplaçant de Mike Maignan en équipe de France s'enflamme ainsi pour son transfert au PSG.

C'est désormais officiel, Lucas Chevalier est devenu le gardien de but français le plus cher de l'histoire. Le PSG a effectivement déboursé 40M€ auxquels pourraient s'ajouter 15M€ de bonus. Les négociations avec le LOSC ont été compliquées, mais elles étaient beaucoup plus simple avec le joueur qui s'est engagé pour cinq saisons. Lucas Chevalier est effectivement en plein rêve.

Chevalier s'enflamme pour son transfert au PSG « Quand la meilleure équipe de l’année, peut-être même la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, vous appelle, c’est difficile de dire non. Il y a tout ici. C’est un club qui voulait la Champions League et qui l’a gagnée la saison dernière, parce qu’il l’a méritée. Le staff, les conditions d’entraînement, la direction... tout est au top du top. Je suis un joueur ambitieux, je sais que je peux accomplir de grandes choses. Et ici, à Paris, en restant en France après trois saisons bien menées à Lille, c’était le moment. Tout était réuni pour que je vienne. Dès que le Club est venu me voir, je savais que je voulais venir ici », affirme-t-il dans une interview accordée aux médias du club, avant de poursuivre.