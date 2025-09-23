Officiel : Un gros joueur du PSG claque la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En manque cruel de temps de jeu ces dernières années au PSG, Presnel Kimpembe a quitté son club formateur pour un nouveau challenge au Qatar, avec un transfert officialisé le 7 septembre dernier. Et à la surprise générale, le défenseur français annonce que c'est lui qui a demandé aux dirigeants du PSG à changer d'air...

Alors qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat avec le PSG, Presnel Kimpembe (30 ans) a quitté son club formateur cet été pour prendre la direction du Qatar. Un nouveau projet pour celui qui se retrouvait barré par une concurrence beaucoup trop forte depuis quelques mois au PSG (Marquinhos, Pacho, Hernandez, Beraldo), et Kimpembe s'est livré sur les coulisses de son départ dans une interview pour l'émission Clique sur Canal +.

Kimpembe a voulu quitter le PSG « Tout est allé vite, j'ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu'il n'y aurait pas de guerre avec Paris. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai tout simplement envie de jouer. J'ai parlé avec le coach, le président. Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça. Ils ont envie de me voir jouer », confie Kimpembe, qui a donc lui-même demandé à quitter le PSG cet été.