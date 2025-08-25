Officiel - Transferts à l'OM : Ca part dans tous les sens !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une annonce officielle a été effectuée par Roberto De Zerbi en toute fin de semaine dernière. Alors qu'il ne reste plus que sept jours avant la clôture du mercato estival, l'entraîneur de l'OM a envoyé un message fort à ses dirigeants au sujet de ses attentes pour la fin du recrutement.

L'Olympique de Marseille a rectifié le tir à l'Orange Vélodrome samedi après-midi, concluant ainsi une semaine plutôt mouvementée institutionnellement parlant avec l'altercation d'une « violente extrême » d'après les dires du président Pablo Longoria à l'AFP mercredi après-midi, dans la foulée du communiqué de l'OM concernant les exclusions définitives de Jonathan Rowe parti à Bologne et d'Adrien Rabiot, protagonistes de la bagarre dans le vestiaire à Rennes le 15 août.

«Il nous manque 4-5 joueurs» Malgré la victoire acquise face au Paris FC samedi (5-2), Roberto De Zerbi n'a pas manqué de faire comprendre qu'il manquait encore quelques joueurs en ses rangs à l'OM. « En ce qui concerne Gouiri, il peut jouer en 10. Il l'a déjà fait par le passé, il en a les qualités. Il nous manque 4-5 joueurs, rien que de manière numérique ».