Officiel - Transferts à l'OM : Ca part dans tous les sens !

Une annonce officielle a été effectuée par Roberto De Zerbi en toute fin de semaine dernière. Alors qu'il ne reste plus que sept jours avant la clôture du mercato estival, l'entraîneur de l'OM a envoyé un message fort à ses dirigeants au sujet de ses attentes pour la fin du recrutement.
L'Olympique de Marseille a rectifié le tir à l'Orange Vélodrome samedi après-midi, concluant ainsi une semaine plutôt mouvementée institutionnellement parlant avec l'altercation d'une « violente extrême » d'après les dires du président Pablo Longoria à l'AFP mercredi après-midi, dans la foulée du communiqué de l'OM concernant les exclusions définitives de Jonathan Rowe parti à Bologne et d'Adrien Rabiot, protagonistes de la bagarre dans le vestiaire à Rennes le 15 août.
«Il nous manque 4-5 joueurs»
Malgré la victoire acquise face au Paris FC samedi (5-2), Roberto De Zerbi n'a pas manqué de faire comprendre qu'il manquait encore quelques joueurs en ses rangs à l'OM. « En ce qui concerne Gouiri, il peut jouer en 10. Il l'a déjà fait par le passé, il en a les qualités. Il nous manque 4-5 joueurs, rien que de manière numérique ».
«Il faut qu'on réussisse à renforcer l'équipe, tout le monde le sait»
D'ici le 1er septembre prochain, date de clôture du mercato, l'entraîneur de l'OM s'attend à avoir quelques renforts au sein de son effectif. « Il faut qu'on réussisse à renforcer l'équipe, tout le monde le sait. On voulait déjà être au complet, malheureusement c'est pas le cas. Perdre Medina c'est dur aussi, car Balerdi est droitier. Mais c'est pas une raison de ne pas défendre et de ne pas jouer comme il faudrait ». Reste à savoir si le comité directeur de l'OM répondra à ses attentes.