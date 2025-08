Officiel - Transfert à l’OM : Neymar reçoit un message !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a bouclé un coup relativement prometteur sur le marché des transferts après avoir officialisé la signature de l’attaquant brésilien Igor Paixao, qui devient la recrue la plus chère de toute l’histoire du club phocéen. Et ce dernier menace ses concurrents brésiliens tels que Neymar pour une place en sélection nationale.

Neymar (33 ans, Santos) a-t-il du souci à se faire pour son avenir en sélection du Brésil ? Il faut dire que les talents offensifs ne manquent pour la Seleçao, et l’OM vient de mettre la main sur l’un d’eux avec le recrutement d’Igor Paxaio (25 ans). Recruté en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 35M€ (bonus compris), le jeune ailier gauche brésilien devient donc le transfert le plus cher de toute l’histoire de l’OM, et il s’est prononcé à ce sujet lundi durant sa conférence de presse de présentation.

« C’est la pression du quotidien » « La recrue la plus chère de l’OM ? Cela augmente les responsabilités, en effet, je le sais. Mais c'est la pression du quotidien, de toute façon, ce n'est pas uniquement lié au montant du transfert, on est redevables au club, il faudra s'entraîner dur, montrer ses qualités pendant les matches, tout laisser sur le terrain. Les supporters m'ont très bien accueilli », indique Igor Paxaio, avant de lancer un avertissement à Neymar et à l’ensemble de ses concurrents en sélection du Brésil.