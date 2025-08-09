Officiel - Transfert à l’OM : Greenwood est menacé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a récemment bouclé sa sixième recrue du mercato estival en la personne de Timothy Weah, qui présente l'avantage de pouvoir évoluer à de nombreux postes, et notamment dans le même registre que Mason Greenwood. L'international américain a d'ailleurs évoqué frontalement sa possible concurrence avec l'attaquant anglais de l'OM.

Restera, restera pas ? L'avenir de Mason Greenwood (23 ans) à l'OM fait actuellement couler beaucoup d'encre, d'autant que le club saoudien d'Al-Nassr fait les yeux doux à l'attaquant anglais. La direction de l'OM aurait fixé son prix de départ aux alentours de 100M€, mais en attendant, Greenwood voit un potentiel concurrent concurrent débarquer au Vélodrome : Timothy Weah, arrivée de la Juventus Turin sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat (14M€).

Weah aux anges à l'OM « Oui, il y avait d’autres clubs, mais pour moi ça a toujours été l’OM. Je suis très fier d'être là. Quand tu vois l'effectif, le staff, la direction, tout est clair, Marseille est un grand club. C'est parfait. On connaît l'histoire du club, les supporters, c'est un rêve d'être là », a confié Timothy Weah jeudi lors de sa conférence de presse de présentation à l'OM, et il en a profité pour évoquer sa concurrence avec Mason Greenwood.