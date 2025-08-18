Officiel : Surprise, le PSG a bouclé le transfert d'une star !

Méconnu du grand public en France, Illia Zabarnyi s'est toutefois engagé avec le PSG qui a déboursé la bagatelle de 66M€, bonus compris, pour le recruter. Mais si l'ancien roc de Bournemouth n'est pas encore très connu en France, c'est une star dans son pays natal, l'Ukraine.
Cet été, le PSG avait rapidement fait d'Illia Zabarny sa grande priorité. Et après plusieurs mois de négociations, le roc ukrainien a finalement débarqué pour environ 66M€, bonus compris. Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien qui l’a suivi en Premier League avec Bournemouth, estime même que c'est une star en Ukraine.
Zabarnyi, une star en Ukraine
« Il est sûrement le meilleur joueur ukrainien actuellement. Il est expérimenté malgré son jeune âge (49 sélections à 22 ans), complet, il a du leadership et il est très physique. Il était selon moi le joueur le plus sous-coté de la défense de Bournemouth », confie-t-il dans des propos accordés à RMC, avant de poursuivre.
«C’est notre meilleur joueur»
« Une star en Ukraine ? Oui car je pense que c’est notre meilleur joueur, surtout par rapport aux derniers années un peu plus dures. Il est titulaire indiscutable à Bournemouth, joue quasiment toutes les minutes quand il est disponible. Donc il est fiable, n’a pas de soucis de blessures. Ça va être un gros apport pour Paris », ajoute Andrew Todos.