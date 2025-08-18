Officiel : Surprise, le PSG a bouclé le transfert d'une star !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Méconnu du grand public en France, Illia Zabarnyi s'est toutefois engagé avec le PSG qui a déboursé la bagatelle de 66M€, bonus compris, pour le recruter. Mais si l'ancien roc de Bournemouth n'est pas encore très connu en France, c'est une star dans son pays natal, l'Ukraine.

Cet été, le PSG avait rapidement fait d'Illia Zabarny sa grande priorité. Et après plusieurs mois de négociations, le roc ukrainien a finalement débarqué pour environ 66M€, bonus compris. Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien qui l’a suivi en Premier League avec Bournemouth, estime même que c'est une star en Ukraine.

Zabarnyi, une star en Ukraine « Il est sûrement le meilleur joueur ukrainien actuellement. Il est expérimenté malgré son jeune âge (49 sélections à 22 ans), complet, il a du leadership et il est très physique. Il était selon moi le joueur le plus sous-coté de la défense de Bournemouth », confie-t-il dans des propos accordés à RMC, avant de poursuivre.