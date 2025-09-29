Officiel : Renfort surprise à l’OL, il a signé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Révélation de ce début de saison, lui qui a connu sa première titularisation la semaine dernière en Ligue Europa face à Utrecht (0-1), Mathys De Carvalho a été récompensé par une prolongation. Ce lundi, l’OL a annoncé que son milieu de terrain âgé de 20 ans, formé au club, était désormais sous contrat jusqu’en juin 2028.

Devant faire face à une crise financière, l’OL mise de nouveau sur son centre de formation. Outre Khalis Merah (18 ans), Mathys De Carvalho (18 ans) a lui aussi fait plusieurs apparitions intéressantes depuis le début de la saison et vient de prolonger son contrat avec son club formateur.

De Carvalho prolonge son contrat avec l'OL « Âge de 20 ans, le milieu de terrain formé à l’OL a connu sa première titularisation la semaine dernière face à Utrecht en Europa League et compte déjà deux apparitions en L1. Issu de l’école de foot lyonnaise, qu'il a rejoint à ses débuts à l'âge de 5 ans et demi, Mathys De Carvalho est désormais lié à l'OL jusqu’au 30 juin 2028, prouvant ainsi la volonté du club d'accompagner ses jeunes joueurs jusqu'au plus haut niveau », a annoncé l’OL ce lundi dans un communiqué.