Officiel : Renfort surprise à l’OL, il a signé !

Révélation de ce début de saison, lui qui a connu sa première titularisation la semaine dernière en Ligue Europa face à Utrecht (0-1), Mathys De Carvalho a été récompensé par une prolongation. Ce lundi, l’OL a annoncé que son milieu de terrain âgé de 20 ans, formé au club, était désormais sous contrat jusqu’en juin 2028.
Devant faire face à une crise financière, l’OL mise de nouveau sur son centre de formation. Outre Khalis Merah (18 ans), Mathys De Carvalho (18 ans) a lui aussi fait plusieurs apparitions intéressantes depuis le début de la saison et vient de prolonger son contrat avec son club formateur.
« Âge de 20 ans, le milieu de terrain formé à l’OL a connu sa première titularisation la semaine dernière face à Utrecht en Europa League et compte déjà deux apparitions en L1. Issu de l’école de foot lyonnaise, qu'il a rejoint à ses débuts à l'âge de 5 ans et demi, Mathys De Carvalho est désormais lié à l'OL jusqu’au 30 juin 2028, prouvant ainsi la volonté du club d'accompagner ses jeunes joueurs jusqu'au plus haut niveau », a annoncé l’OL ce lundi dans un communiqué.
« Il a été incroyable »
Entré en jeu contre Angers (1-0) et le LOSC (0-1), Mathys De Carvalho a connu sa première titularisation avec l’OL la semaine dernière en Ligue Europa face à Utrecht (0-1). « Je n’aime pas beaucoup parler des individualités, mais je veux dire que le jeune Mathys De Carvalho, qui jouait son premier match comme titulaire, ici en Coupe d’Europe, a été le meilleur joueur de notre équipe. Il a été incroyable », avait salué Paulo Fonseca.