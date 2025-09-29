OM : Transfert bouclé… grâce au Vélodrome ?

Axel Cornic

Pour son retour en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a encore une fois modifié en profondeur son effectif avec près d’une douzaine de nouveaux joueurs. C’est le cas avec Matt O’Riley, qui est arrivé en prêt de Brighton, pour renforcer un milieu fragilisé par le départ surprise d’Adrien Rabiot.

C’est un tout nouvel OM que l’on voit depuis le début de la saison. Alors qu’on annonçait un été plutôt calme en juin dernier, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont changé la moitié de l’effectif en offrant à Roberto De Zerbi pas moins de douze recrues.

« Les supporters font la différence ici » Parmi ces recrues on retrouve notamment Matt O’Riley, qui depuis le déplacement à Madrid en Ligue des Champions semble s’être fait une place de titulaire à l’OM. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le milieu n’a pas mis très longtemps à tomber amoureux de ses nouveaux supporters ! « Les supporters font la différence ici » a-t-il assuré, en conférence de presse.