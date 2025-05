Officiel - PSG : Une star du Real Madrid annonce son départ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme annoncé ces derniers mois, Olga Carmona a confirmé son départ du Real Madrid. Véritable légende du club merengue, la latérale gauche s'apprête à rejoindre le PSG alors que son contrat a pris fin. La joueuse espagnole justifie d'ailleurs sa décision surprise.

Après une saison très compliquée, les féminines du PSG comptent bien redresser la barre la saison prochaine. Ce sera sans Marie-Antoinette Katoto qui a décidé de quitter le club de la capitale, probablement pour rejoindre l'OL. Cependant, les Parisiennes s'apprêtent à frapper très fort puisqu'Olga Carmona devrait s'engager libre cet été. La latérale gauche de l'Espagne a d'ailleurs confirmé qu'elle quittait le Real Madrid.

Annoncée au PSG, Carmona confirme son départ du Real « Les personnes qui m'apprécient, qui m'aiment et qui ont suivi mon parcours de près savent que ces derniers mois ont été très difficiles pour moi. Le Real Madrid est le club de ma vie et m'a tout donné au cours des cinq dernières années. Je m'y suis sentie chez moi et je le considère comme tel. Je pense que tout le monde sait que je suis madridista et cela ne changera pas, quel que soit le club où je jouerai », confie-t-elle dans une interview accordée à MARCA, avant de poursuivre.