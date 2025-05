PSG - 100M€ : Jackpot sur le mercato ?

Amadou Diawara

Transféré au PSG lors de l'été 2022, Hugo Ekitike a été cédé à l'Eintracht Francfort un an et demi plus tard. Vendu pour une somme proche de 16,5M€ au club allemand, le crack de 22 ans pourrait migrer vers Chelsea lors du prochain mercato. Alors que son prix serait fixé à 100M€, Hugo Ekitike pourrait encore rapporter près de 16,7M€ au PSG.

Etincelant sous les couleurs de Reims, Hugo Ekitike a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 28,5M€ pour recruter le jeune talent de 22 ans durant l'été 2022.

Ekitike vendu à Chelsea pour 100M€ ? Malheureusement pour Hugo Ekitike, il n'a jamais réussi à s'imposer au PSG. Devenu indésirable à Paris, l'attaquant français a été envoyé à l'Eintracht Francfort en février 2024, et ce, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Après avoir levé la clause à 16,5M€ d'Hugo Ekitike, le club allemand s'apprêterait à le vendre pour une somme XXL.