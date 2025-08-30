Officiel - PSG : Le mercato continue avec plusieurs transferts !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival fermera ses portes lundi, mais d'ici-là, le PSG devrait encore faire quelques annonces officielles. Nasser Al-Khelaïfi a en effet très clairement indiqué qu'il cherchait à se séparer de plusieurs joueurs et qu'il devrait donc boucler quelques départs dans les heures à venir. Et Luis Enrique a de son côté évoqué l'épineux cas Donnarumma...

Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Presnel Kimpembe, Gianluigi Donnarumma... Le PSG a encore quelques indésirables dont il souhaite se séparer avant la clôture du mercato estival, et ces départs devraient donc être actés dans les jours à venir. D'ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi a clairement expliqué jeudi, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, que le PSG allait tout faire pour boucler ces différents cas.

« On va peut-être vendre quelques joueurs » « La clôture officielle, c'est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l'on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l'on a », a confié Al-Khelaïfi sur ce qui attend le PSG en cette fin de mercato.