Officiel - PSG : Le mercato continue avec plusieurs transferts !

Le mercato estival fermera ses portes lundi, mais d'ici-là, le PSG devrait encore faire quelques annonces officielles. Nasser Al-Khelaïfi a en effet très clairement indiqué qu'il cherchait à se séparer de plusieurs joueurs et qu'il devrait donc boucler quelques départs dans les heures à venir. Et Luis Enrique a de son côté évoqué l'épineux cas Donnarumma...
Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Presnel Kimpembe, Gianluigi Donnarumma... Le PSG a encore quelques indésirables dont il souhaite se séparer avant la clôture du mercato estival, et ces départs devraient donc être actés dans les jours à venir. D'ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi a clairement expliqué jeudi, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, que le PSG allait tout faire pour boucler ces différents cas.
« On va peut-être vendre quelques joueurs »
« La clôture officielle, c'est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l'on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l'on a », a confié Al-Khelaïfi sur ce qui attend le PSG en cette fin de mercato.
Enrique souhaite une solution pour Donnarumma
Vendredi, en conférence de presse, Luis Enrique a quant à lui pris position quant au possible départ de Gianluigi Donnarumma : « S’il restera au PSG ? Je ne sais pas. Ça dépend du mercato, du joueur, de ses agents, du club, des autres clubs… Je ne sais pas. Mais on continue comme d’habitude, mais j’espère, parce que ce serait mieux pour lui, qu’il trouvera une solution », a indiqué l'entraîneur du PSG.