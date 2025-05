Officiel - Mbappé : Grosse annonce pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrue phare du mercato estival 2024 du Real Madrid, Kylian Mbappé avait été attiré libre après la fin de son contrat avec le PSG. Et le club merengue s'apprête à refaire le coup avec le latéral anglais Trent Alexander-Arnold, qui a officialisé lundi matin son départ libre de Liverpool et s'apprête à boucler sa signature au Real Madrid.

Le Real Madrid est toujours à l'affût des jolis coups pour son recrutement estival ! Personne du côté du PSG n'a oublié le feuilleton Kylian Mbappé l'an passé, puisque le capitaine de l'équipe de France avait refusé de prolonger son contrat au Parc des Princes pour s'en aller libre en direction de la Casa Blanca durant le mercato. Et Mbappé devrait être rejoindre cet été par un grand nom de la Premier League, qui a lui aussi refusé de prolonger pour débarquer libre au Real Madrid : Trent Alexandre-Arnold.

« Le moment est venu pour moi de confirmer mon départ »

Via un message posté sur son compte Instagram lundi matin, le latéral droit anglais de 26 ans a officialisé son départ de Liverpool : « Après 20 ans au Liverpool Football Club, le moment est venu pour moi de confirmer mon départ à la fin de la saison. C'est sans doute la décision la plus difficile que j'aie jamais prise. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi ou ont été frustrés que je n'en ai pas encore parlé, mais j'ai toujours eu l'intention de me concentrer pleinement sur l'intérêt de l'équipe, à savoir obtenir le numéro 20. Ce club a été toute ma vie – mon univers – pendant 20 ans. Depuis l'Académie jusqu'à aujourd'hui, le soutien et l'amour que j'ai ressentis de la part de tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du club, resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je vous en serai éternellement reconnaissant », lâche Alexander-Arnold.

« L'occasion de relever un nouveau défi »

Et alors que Fabrizio Romano annonce que la signature du joueur de Liverpool au Real Madrid est déjà bouclée, Alexander-Arnold s'apprête donc à débarquer aux côtés de Kylian Mbappé et des autres stars du Real Madrid : « Je n'ai jamais rien connu d'autre et cette décision est l'occasion de relever un nouveau défi, de sortir de ma zone de confort et de me dépasser, tant sur le plan professionnel que personnel », précise le défenseur anglais.