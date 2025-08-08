Officiel : L’OM boucle deux transferts à contrecœur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a récemment officialisé les départs de Valentin Rongier et Quentin Merlin du côté du Stade Rennais, et l’entraîneur breton Habib Beye a d’ailleurs indiqué en conférence de presse que le club phocéen n’était pas forcément enchanté de voir partir ces deux éléments cet été.

Alors que l’OM vit un mercato estival très agité avec déjà six nouvelles recrues, il faut également dégraisser l’effectif pour faire de la place. C’est la raison pour laquelle Valentin Rongier (30 ans) et Quentin Merlin (23 ans) ont été poussés vers la sortie, et à la surprise générale, les deux anciens Nantais ont signé chez le rival rennais. Habib Beye, le coach breton, a évoqué ces deux renforts en provenance de l’OM.

« L’OM ne voulait pas forcément s’en séparer » « On est très satisfaits, ça faisait partie de nos priorités de les faire venir, c'était ciblé depuis très longtemps. Ça demande aussi beaucoup de travail, car ils n'étaient pas dans n'importe quel club, pas forcément un club qui voulait se séparer de ces deux joueurs absolument, donc je pense que la cellule et notamment le directeur sportif ont travaillé pour ça et ce sont des joueurs qui vont amener de l'expérience du haut niveau », a indiqué Beye en conférence de presse sur Rongier et Merlin, que l’OM a donc peut-être laissé partir à contrecoeur si l’on en croit ses propos.