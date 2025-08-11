Officiel : L’OM a signé «un grand joueur» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un doublé samedi soir avec l'OM en match de préparation contre Aston Villa, Pierre-Emerick Aubameyang a parfaitement soigné son retour au sein du club phocéen. Et Geoffrey Kondogbia, son coéquipier, s'est exprimé après la rencontre en validant totalement le recrutement d'Aubameyang cet été à l'OM.

Le 31 juillet dernier, l'OM officialisait une grande nouvelle avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang un an après son départ du club phocéen. Le buteur gabonais s'est d'ailleurs rapidement illustré en inscrivant samedi soir un doublé en match de préparation contre Aston Villa, et il fait déjà forte sensation pour son retour à l'OM.

« Il apporte toute sa classe » Interrogé en zone mixte après le match, Geoffrey Kondogbia a déclaré sa flamme à Aubameyang : « Je pense que c'est facile de répondre. Vous connaissez la réponse. C'est quelqu'un qui, déjà dans un premier temps, donne tout pour ses coéquipiers. Il a un grand cœur. Avant d'être le joueur qu'il est, c'est une très bonne personne. Et après, bien évidemment, sur le terrain, il apporte toute sa classe, tous ses buts », lâche le milieu de terrain de l'OM.