Officiel : L'OL confirme une grosse signature !

Ces derniers jours, l'OL a officialisé le prolongation du contrat de Mathys De Carvalho qui a signé jusqu'en 2028. Un joli coup pour les Gones comme le souligne Paulo Fonseca, persuadé que le joueur de 20 ans incarne le futur de l'Olympique Lyonnais.

Malgré un été très compliqué marqué des difficultés économiques, l'OL a réalisé un mercato malin qui permet aux Gones de surprendre en ce début de saison. Et les Lyonnais poursuivent d'ailleurs sur cette lancée puisqu'ils ont officialisé la prolongation de Mathys De Carvalho.

Mathys De Carvalho prolonge à l'OL En effet, par le biais d'un communiqué, l'OL a officialisé la signature jusqu'en 2028 de son jeune milieu défensif : « Âgé de 20 ans, le milieu de terrain formé à l’OL a connu sa première titularisation la semaine dernière face à Utrecht en Europa League et compte déjà deux apparitions en L1. Issu de l’école de foot lyonnaise, qu'il a rejoint à ses débuts à l'âge de 5 ans et demi, Mathys De Carvalho est désormais lié à l'OL jusqu’au 30 juin 2028, prouvant ainsi la volonté du club d'accompagner ses jeunes joueurs jusqu'au plus haut niveau ».