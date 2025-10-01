Officiel : L'OL confirme une grosse signature !

Ces derniers jours, l'OL a officialisé le prolongation du contrat de Mathys De Carvalho qui a signé jusqu'en 2028. Un joli coup pour les Gones comme le souligne Paulo Fonseca, persuadé que le joueur de 20 ans incarne le futur de l'Olympique Lyonnais.
Malgré un été très compliqué marqué des difficultés économiques, l'OL a réalisé un mercato malin qui permet aux Gones de surprendre en ce début de saison. Et les Lyonnais poursuivent d'ailleurs sur cette lancée puisqu'ils ont officialisé la prolongation de Mathys De Carvalho.
Mathys De Carvalho prolonge à l'OL
En effet, par le biais d'un communiqué, l'OL a officialisé la signature jusqu'en 2028 de son jeune milieu défensif : « Âgé de 20 ans, le milieu de terrain formé à l’OL a connu sa première titularisation la semaine dernière face à Utrecht en Europa League et compte déjà deux apparitions en L1. Issu de l’école de foot lyonnaise, qu'il a rejoint à ses débuts à l'âge de 5 ans et demi, Mathys De Carvalho est désormais lié à l'OL jusqu’au 30 juin 2028, prouvant ainsi la volonté du club d'accompagner ses jeunes joueurs jusqu'au plus haut niveau ».
Paulo Fonseca sous le charme de son jeune joueur
Un choix qui semble réjouir Paulo Fonseca. En conférence de presse, le technicien portugais n'a pas manqué de s'enflamme pour Mathys De Carvalho. « C’est un joueur qui a beaucoup progressé. Il est agressif défensivement, mais c’est aussi un jeune joueur courageux, et j’aime beaucoup ça chez lui. Pendant tout le match, il essaie de faire ce que nous demandons. Sa qualité principale est son courage. C’est un joueur de qualité dans les petits espaces qui prend de bonnes décisions rapidement. C’est peut-être un des joueurs qui a le plus progressé cette année. Il est totalement adapté à notre façon de jouer et il sera le futur de l’OL », confie l'entraîneur de l'OL.