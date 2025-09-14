Officiel : Le PSG annonce une surprise avec «des nouvelles recrues»

Cet été, le Paris Saint-Germain a mis la main sur trois nouveaux joueurs : les gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier, ainsi que le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi. Alors que le mercato a fermé ses portes au début du mois, le club a fait savoir sur ses réseaux sociaux que les recrues seront officiellement présentées au public du Parc des Princes avant le match contre Lens.
Ce dimanche, le PSG a rendez-vous avec le RC Lens au Parc des Princes, à quelques jours du retour de la Ligue des champions. Une journée qui s’annonce particulière pour Presnel Kimpembe, qui aura le droit à un hommage du Parc des Princes après l’annonce de son départ pour le Qatar. L’émotion sera grande pour le titi parisien, qui ne sera pas le seul mis à l’honneur.
Le PSG donne rendez-vous « pour la présentation des nouvelles recrues »
A quelques heures de la rencontre face au RC Lens, le Paris Saint-Germain a en effet annoncé sur X que le public du Parc des Princes pourra assister à la présentation officielle de ses « nouvelles recrues », dès 16h25. « Un moment à ne pas manquer en avant-match », fait savoir le club, incitant ainsi les supporters à venir en avance.
Trois recrues pour le PSG
Cet été, le PSG n’a pas fait de folie en accueillant trois recrues : Renato Marin, Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi. Alors qu’un renfort sur le blanc droit de la défense était espéré par les supporters, Luis Enrique souhaite miser sur Warren Zaïre-Emery, João Neves voire Illia Zabarnyi, capables de dépanner à ce poste.