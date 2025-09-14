Officiel : Le PSG annonce une surprise avec «des nouvelles recrues»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le Paris Saint-Germain a mis la main sur trois nouveaux joueurs : les gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier, ainsi que le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi. Alors que le mercato a fermé ses portes au début du mois, le club a fait savoir sur ses réseaux sociaux que les recrues seront officiellement présentées au public du Parc des Princes avant le match contre Lens.

Ce dimanche, le PSG a rendez-vous avec le RC Lens au Parc des Princes, à quelques jours du retour de la Ligue des champions. Une journée qui s’annonce particulière pour Presnel Kimpembe, qui aura le droit à un hommage du Parc des Princes après l’annonce de son départ pour le Qatar. L’émotion sera grande pour le titi parisien, qui ne sera pas le seul mis à l’honneur.

🆕⚽️



Rendez-vous à 16h25 pour la présentation des nouvelles recrues Rouge & Bleu sur la pelouse du Parc des Princes. Un moment à ne pas manquer en avant-match ! 🙌#PSGRCL pic.twitter.com/Qkh1cvIJvu — PSG Fan Services (@PSGFanServices) September 14, 2025

Le PSG donne rendez-vous « pour la présentation des nouvelles recrues » A quelques heures de la rencontre face au RC Lens, le Paris Saint-Germain a en effet annoncé sur X que le public du Parc des Princes pourra assister à la présentation officielle de ses « nouvelles recrues », dès 16h25. « Un moment à ne pas manquer en avant-match », fait savoir le club, incitant ainsi les supporters à venir en avance.