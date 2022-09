Foot - Mercato - PSG

Nouvelles révélations fracassantes sur la polémique Pogba

Publié le 23 septembre 2022 à 21h00 par Axel Cornic

Après un retour à la Juventus cet été, Paul Pogba enchaine les problèmes... sur le terrain, mais surtout en dehors. Le milieu de terrain se retrouve au centre d’une énorme polémique, impliquant notamment son frère Matthias ainsi que son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé. Un proche de Pogba en dévoile un peu plus sur cette situation délicate...

Après les galères de Manchester, Paul Pogba semblait croire à une renaissance à Turin, retrouvant le club qui l’a consacré au plus haut niveau. Pourtant, le Français n’a pas encore disputé la moindre minute avec la Juventus à cause d’une opération au genou... mais ce n’est pas son plus gros problème pour le moment !

Mbappé, marabout... Cité dans l’affaire Pogba, Aurier sort du silence https://t.co/OY0Mv61LZM pic.twitter.com/ezIlIWFFlO — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

« Depuis quelques mois je vois Paul assez préoccupé »

Paul Pogba se retrouve en effet au centre d’une grosse affaire d’extorsion d’argent et même de maraboutage, impliquant notamment son coéquipier Kylian Mbappé. « Depuis quelques mois je vois Paul assez préoccupé » peut-on lire dans le procès-verbal de l’audition du policier en charge de la sécurité de l’équipe de France, publié ce vendredi par RMC Sport . « C’est en ce début d’année, vers le mois de mars il m’a dit qu’il vivait une situation particulièrement difficile. D’abord par téléphone et ensuite on a échangé à Clairefontaine. Il m’a dit qu’il n’était pas bien et que des gens lui voulaient du mal ».

« Il m’a dit qu’il voulait justement l’aide de la France pour que ça s’arrête »

« Ils lui réclamaient des grosses sommes. Il m’a dit assez déterminé qu’il ne vivait plus et qu’il voulait que ça s’arrête. Ça prenait des proportions trop grandes et ça touchait sa famille proche et notamment sa mère » a poursuivi cette même source. « Dans le cadre de mon rôle je lui ai dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi et que je devais faire suivre ces informations. Il m’a dit qu’il voulait justement l’aide de la France pour que ça s’arrête ».

« Parmi ces gens, ils y auraient un individu qui aurait été condamné pour meurtre et séquestration »