Nouvelles recrues au PSG : C’est confirmé !

À l’approche du mercato hivernal qui ouvrira ses portes début janvier, le PSG ne semble pas vraiment disposé à se renforcer si l’on en croit les dernières tendances dégagées dans la presse. Et le journaliste du Parisien Dominique Séverac confirme cette stratégie de la part des dirigeants du PSG.

Après avoir attiré seulement trois nouvelles recrues lors du mercato estival 2025 (Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi), le PSG sera-t-il plus actif en janvier ? Luis Enrique a dû composer avec de nombreux soucis de blessure durant cette première partie de saison, et pourtant, l’heure ne semble pas forcément aux folies sur le marché pour le PSG. Le mercato hivernal s’annonce plutôt calme, et Dominique Séverac a confirmé cette tendance dans un chat avec les internautes du Parisien.

« Le plan : ne pas recruter cet hiver » « Pour l'instant, le plan consiste à ne pas recruter cet hiver et faire confiance aux jeunes, en espérant stopper l'avalanche de blessures. Paris a peu recruté cet été selon une logique qui perdure cet hiver. Confiance à ce groupe champion d'Europe et à la marge de progression notable », indique le journaliste du Parisien sur la stratégie du PSG à l’approche du mercato hivernal.