Nouvelle star au PSG : Discussions annoncées !

Le PSG pourrait frapper fort sur le mercato... l’été prochain ! A l’affût de la moindre bonne opportunité, le club de la capitale garderait notamment un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool expire à l’issue de la saison. Le défenseur central de 26 ans devrait d’ailleurs prendre le temps de discuter avec ses prétendants avant de prendre une décision.

Konaté «devrait explorer ses options en janvier» « Le contrat de Konaté expire à la fin de la saison et il devrait explorer ses options en janvier, lorsqu'il sera libre de discuter avec des clubs étrangers » a ainsi révélé le journaliste de Sky Sports Vinny O’Connor. Le PSG devrait donc avoir une réelle chance de convaincre Ibrahima Konaté d’ici quelques semaines.