Nouvelle recrue XXL : Le PSG sur un gros joueur de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG pourrait chercher à attirer un gros joueur de l'équipe de France dans les mois à venir. En fin de contrat avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano semble se diriger vers un départ livre en fin de saison, et un journaliste allemand confirme l'intérêt du PSG pour le défenseur central.

En plus de Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, le PSG pourrait recruter un joueur supplémentaire de l'équipe de France lors du prochain mercato estival ! Dayot Upamecano (26 ans) arrivera au terme de son contrat avec le Bayern Munich en juin 2026, et il semblerait que les dirigeants du PSG aient déjà flairé la bonne affaire avec le robuste défenseur central tricolore.

Le PSG sur Upamecano Christian Falk, journaliste du média allemand Sport Bild, se lâche dans Football Insider sur l'intérêt du PSG et d'autres cadors européens dans ce dossier : « Dayot Upamecano ? Tous les grands clubs du monde l'observent. J'ai entendu dire que le Real Madrid était très intéressé. Il serait également sur la liste de Manchester United et du PSG », indique Falk.